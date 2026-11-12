A na-amanye ndị ntorọbịa torola eto ime mmega ahụ n’ime ebe a na-agbanwe akparamàgwà. Nseta ihuenyo sitere na ọwa YouTube nke BBC Chinese.
N’ụtụtụ Sọnde otu ụbọchị n’ọnwa Maachị, nwa akwụkwọ egwu dị afọ 21 rutere n’ụlọ obibi dị na Beijing ịkụziri mmadụ ịkpọ piano—ọrụ nwa oge ọ na-arụ iji nweta ego maka agụmakwụkwọ ya. Nna ya, nwanne nne ya, na ndị ọrụ abụọ si n’ụlọ ọrụ onwe onye na-ahụ maka ịdọ ndị mmadụ aka ná ntị nọ na-eche ya.
Ndị ikwu ya kwuru na ndị ahụ ọ na-amaghị bụ ndị uwe ojii na-eme nnyocha gbasara otu onye n’ezinụlọ ha. Ha manyere ya ịbanye n’ụgbọala, napụ ya ekwentị ya, ma buru ya gaa ọtụtụ narị maịl n’ebe a na-emechibido emechi dị na mpaghara Henan, China, nke e kwuru na ọ bụ maka “ịgwọ ahụ riri ahụ n’ịntanetị.”
Ọ nọrọ ebe ahụ ụbọchị 11.
Ojiji ọ na-eji ịntanetị enweghị ihe jikọrọ ya na mkpọchi a kpọchibidoro ya. Dị ka nnyocha Southern People Weekly si kwuo, ndị nne na nna ya akwadoghị enyi ya nwoke ma kwenye na nwa ha nwaanyị, onye na-erubere ha isi na mbụ, akwụsịla ige ha ntị. Ha kwụrụ ụlọ ọrụ ahụ ụgwọ ka ọ kewapụ ya n’ebe ndị ọzọ nọ, chịkwaa ndụ ya kwa ụbọchị, ma manye ya ịkwụsị mmekọrịta ahụ. Akụkọ ọha na eze na-egosi na ụlọ ọrụ a na-ana yuan 26,800 (dọla Amerịka 3,970) maka ọnwa isii, ma ọ bụ CNY 36,800 (dọla Amerịka 5,451) maka otu afọ, gụnyere ebe obibi na nri.
Ndị ọrụ gwara ya na ọ ga-apụ naanị mgbe o chefuru enyi ya nwoke. N’oge ahụ, iwu kwadoro na ọ bụ onye torola eto, ọ nọkwara onwe ya kpamkpam.
Okwu ya bụ akụkụ nke omume yiri nke a na-agbasawanye.
Ọma ahịa nke Njikwa
Otu nnyocha China Newsweek mere na Julaị 2026 depụtara akụkọ banyere ọtụtụ ndị torola eto ezinụlọ ha tinyere n’ụlọ ọrụ ndị yiri nke a. Otu onye ọrụ ụlọ ahịa dị afọ 21 kwuru na ndị ọrụ jidere ya, gbochie ya imegharị ahụ, ma buru ya gaa ọtụtụ narị maịl mgbe ndị nne na nna ya kwụrụ ha ụgwọ ka ha mezie omume ihi ụra ya. Otu nwaanyị dị afọ 25 bi naanị ya kwuru na mmadụ atọ batara n’ụlọ ya, napụ ya ekwentị ya, ma si Jiangxi buru ya gaa ụlọ akwụkwọ ịdọ aka ná ntị dị na Hubei.
N’okwu ọzọ, otu ụlọ ọrụ dụrụ otu nne ọdụ ka ọ jiri nkwa ịkpọ nwa ya nwoke dị afọ 26 gaa ezumike rafuo ya ka ọ bịa Chongqing. Ọ nọrọ ụbọchị 82 n’ime ụlọ ọrụ ahụ.
Ọtụtụ ndị e jidere n’ụlọ ọrụ ndị ahụ mechara kọọrọ ndị ọchịchị banyere njide iwu na-akwadoghị ma ọ bụ igbochi nnwere onwe ha. Mkpesa ha ebuteghi ikpe mpụ.
Nye ọtụtụ ndị na-agụ akụkọ na mpụga China, ogige “ịgwọ ahụ riri ahụ n’ịntanetị” dị ka ihe fọdụrụ n’oge mmalite afọ 2000. N’oge ahụ, ụlọ ọrụ ndị a ghọrọ ndị a ma ama n’ihi ọzụzụ agha, ntaramahụhụ anụ ahụ, mmanye ịkpọchi mmadụ, na ịranye ọdụdọ eletrik. N’afọ 2009, Ministri Ahụike China nyere iwu ka ụlọ ọrụ ahụike kwụsị iji mkpali eletrik agwọ mmasị gabiga ókè n’ịntanetị, n’ihi na e nweghị ihe akaebe zuru ezu na-egosi na ọ dị nchebe ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ngalaba ụlọ ọrụ a lanarịrị mmegide ọha na eze. Ọ gbanwere ụzọ o si akọwa ọrụ ya ma nọgide na-arụ ọrụ.
Taa, “mmasị gabiga ókè n’ịntanetị” aghọọla aha a pụrụ iji kọwaa ụdị omume ọ bụla ezinụlọ jụrụ. Ọ pụrụ ịgụnye igwu egwuregwu kọmputa, mmekọrịta ịhụnanya, ọrụ ndị a na-adịghị ahụkarị, oge ihi ụra na-adịghị n’usoro, na ịjụ ime ihe ndị nne na nna chọrọ.
Ọ bụ ezie na International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11), bụ́ ụkpụrụ ụwa maka nchọpụta nsogbu ahụike uche, anabataghị mmasị gabiga ókè n’ịntanetị, China anabatala ya dịka nsogbu ahụike kemgbe afọ 2008. Aha nnabata a na-eji eme ka ezinụlọ nwee ike ịkwado omume ha. Esemokwu na-aghọ ọrịa. Ihe na-adịghị ndị nne na nna mma na-aghọ nchegbu. Mkpọchi na-aghọ ọgwụgwọ.
Usoro azụmahịa bụ isi ka doro anya. Ezinụlọ na-akwụ òtù onwe ha ụgwọ ka ha dọọ ụmụ ha ha chere na ha enweghị ike ịchịkwa aka ná ntị.
Ugbu a, ngalaba ụlọ ọrụ a etinyekwala usoro a n’ahụ ndị torola eto.
Oghere dị n’ịmanye nrubeisi n’iwu
Ndị nne na nna enweghị ikike iwu n’ozuzu ha n’ebe ụmụ ha torola eto ma nwee ikike obodo zuru oke nọ. Iwu anaghị enye ha ikike ikpebi ebe ụmụ ha ahụ ga-ebi, onye ha ga-enwe mmekọrịta ịhụnanya, ọrụ ha ga-arụ, ma ọ bụ otú ha ga-esi hazie ndụ ha kwa ụbọchị. Otú ọ dị, nrụgide mmetụta uche, ịdabere n’ebe nne na nna nọ maka ego, na ọrụ mmadụ nwere n’ezinụlọ nwere ike ime ka mmetụta ndị nne na nna nọgide, ọbụna mgbe ikike iwu ha kwụsịrị.
Ụlọ ọrụ onwe onye na-ahụ maka ịdọ aka ná ntị na-enye ezinụlọ ụzọ ha ga-esi mebie oke a.
Ụlọ ọrụ ndị a na-enye ọrụ ịkwọpụ mmadụ, ile ya anya mgbe niile, imechi ya, ikewapụ ya n’ebe ndị ọzọ nọ, ịmanye ya ịgbaso usoro ndụ ụfọdụ, na ịkpa ya nrụgide uche. Ha na-anapụ ndị mmadụ ekwentị, na-amachibido ngagharị ha, na-achịkwa nkwurịta okwu ha, ma na-achọ ka ha rubere iwu isi. Ndị nne na nna na-akwụ ụgwọ maka ụdị nchịkwa iwu na-anaghịzi enye ha ohere itinye n’onwe ha.
Ụlọ ọrụ ndị a na-enye njem ịkpọrọ mmadụ, nledo, ịkpọchi, ikewapụ mmadụ, usoro ndụ amanyere amanyere, na nrụgide uche.Ha na-anapụ ekwentị, na-egbochi ijegharị, na-achịkwa nkwurikọta, ma na-achọ ka e rubere ha isi. Nne na nna na-azụta ụdị ịchịkwa mmadụ nke iwu anaghịzi ekwe ka ha mee n'onwe ha.
Ụlọ ọrụ ndị a na-agbatịkwu ikike ndị nne na nna karịa ebe iwu kwụsịrị ya. Ha na-atụgharị mmanye ka ọ bụrụ ọrụ azụmahịa a na-ere ere.
Okwu ndị mere n'oge na-adịbeghị anya na-ekpughekwa oghere dị na mmanye iwu.
Ahịrịokwu nke 238 nke Iwu Mpụ China machibidoro ijide mmadụ n’ụzọ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ ịnapụ ya nnwere onwe ya n’ụzọ ọ bụla ọzọ.
N’okwu nwa akwụkwọ egwu ahụ nọ na Beijing, ndị uwe ojii nyere akwụkwọ ọkwa na ha agaghị emepe ikpe ahụ, na-ekwu na “ọ dịghị ihe akaebe na-egosi na mpụ mere,” nakwa na ha agaghị aga n’ihu n’ikpe ahụ. Akụkọ ndị e bipụtara akọwaghị ihe ọzọ mere ha ji kpebie otú ahụ. Ha akọwaghị otú ndị uwe ojii si nyochaa ụgha ezinụlọ ahụ kwuru na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị uwe ojii, ịtọrọ onye torola eto ma buru ya gaa ebe ọzọ, ịnapụ ya ekwentị ya, ma ọ bụ ịmanye ya ịnọ na mkpọchi ruo ụbọchị iri na otu.
Akwụkwọ ọkwa ahụ depụtara mkpebi e mere ma hapụ ajụjụ iwu bụ isi na-enweghị azịza: Gịnị mere akụkọ o nyere ezughị iji gosi na e nwere ihe ndabere maka ime nnyocha mpụ?
Okwu ndị ọzọ na-ekpughe akụkụ ụfọdụ nke echiche a na-eji eme mkpebi ndị dị otú ahụ. A kọrọ na a gwara otu nne ma ọ bụ nna na itinye nwa ha n’ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe e mere n’afọ ofufo n’ihi na ezinụlọ ahụ nyere ikike. Mkpesa ndị ọzọ kwụsịrị n’ihi esemokwu gbasara ụlọ ọrụ nwere ikike ileba okwu ahụ anya na ihe isi ike dị n’ichekwa ihe akaebe. Nkọwa ndị a na-elekwasị anya na mkpebi ndị nne na nna ma hapụ enweghị nkwenye nke onye ahụ torola eto e jidere na-enweghị ihe ngwọta.
Mkpọchi dịka nchedo
Otu nnyocha dị iche nke Jiemian News mere na Juun 2026 chọpụtara ndị torola eto ruru afọ 33 n’ime ụlọ ọrụ ndị dị otu a. O kwukwara na n’otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị torola eto na ụmụaka fọrọ nke nta ka ọ hara nhata.
Enweghị ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-egosi mmadụ ole torola eto e manyere ịbanye n’ụlọ ọrụ ndị dị otu a, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ole dị na mba ahụ dum. A kọrọ na otu ụlọ ọrụ dị na Chongqing nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị torola eto 100 ka ọ na-erule ngwụcha Juun 2026. Ụlọ ọrụ ndị a gbasasịrị n’obodo ukwu na mpaghara dị iche iche na China, nke pụtara na e nwere ike inwe ọtụtụ narị—ma ọ bụrụgodị na ọ bụghị ọtụtụ puku—ndị torola eto a na-ejide n’ebe ndị a megide ọchịchọ ha n’ihi na ezinụlọ ha ekwenyeghị na nhọrọ ha mere gbasara ndụ ha.
Ndị nne na nna na-akọwa mkpọchi ahụ dịka nchedo. Ụlọ ọrụ ndị ahụ na-egosi ya dịka agụmakwụkwọ, ndụmọdụ, ma ọ bụ usoro ịgbanwe akparamàgwà. Ndị uwe ojii na-ahụ ezinụlọ ndị na-ekwusi ike na ihe ha na-eme bụ maka ọdịmma ụmụ ha torola eto.
Onye e mechibidoro nwere ike ọ gaghị enwe ekwentị, ohere inweta enyemaka iwu n’onwe ya, ma ọ bụ ohere ịgbagha akụkọ ezinụlọ ya kwuru. Nnyocha abụọ ahụ kọwara otú ụlọ ọrụ ndị a si eji ndekọ a na-achịkwa ahazi akụkọ ha na-enye ezinụlọ ma ọ bụ ndị uwe ojii. A gwara ndị e jidere ka ha kwuo na ha nọ na nchekwa, na ha nwere ekele n’ebe ndị nne na nna ha nọ, ma ọ bụ na ha dị njikere ịkwụsị mmekọrịta ndị ezinụlọ ha jụrụ.
Asụsụ metụtara ezinaụlọ na-eme ka mmanye ahụ ghara iyi ihe siri ike. Omume nke ga-akpalite nchegbu ozugbo ma ọ bụrụ na o mere n’etiti ndị na-amaghị ibe ha nwere ike ịbụ nke a ga-ewere naanị dịka esemokwu ezinaụlọ ma ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna haziri ya.
Ụdị nzaghachi a na-enye ụlọ ọrụ onwe onye ohere ịrụ ọrụ n’etiti inye ọrụ agụmakwụkwọ na ịnapụ mmadụ nnwere onwe ya n’ụzọ iwu na-akwadoghị.
Ụlọ ọrụ ndị a na-adaberekwa na nkọwa na-edoghị anya banyere “akparamàgwà ọjọọ” nke ha pụrụ iji kwado njide mmadụ. Okwu ndị mere n’oge na-adịbeghị anya metụtara mmekọrịta ịhụnanya, oge ihi ụra na-adịghị n’usoro, ihe a kpọrọ igwu egwuregwu kọmputa gabiga ókè, omume n’ebe ọrụ nọ, enweghị ọrụ, na nhọrọ ọrụ ndị nne na nna chere na-ekwesịghị ekwesị. Ọ dịghị nke ọ bụla n’ime ha chọrọ nchọpụta ahụike doro anya.
N’ezie, ngalaba ọrụ a na-eresị ezinụlọ ikike ịkwụsị ikike mmadụ dịka onye torola eto. Maka ụgwọ, ụlọ ọrụ ndị a na-enye ọrụ iburu mmadụ gaa ebe ọzọ, ikewapụ ya, ile ya anya mgbe niile, ịmanye ya ịgbaso usoro ndụ ụfọdụ, na ime ka o rubere iwu isi—ha niile n’okpuru aha agụmakwụkwọ.
Ịdịgide nke ụlọ ọrụ ndị a na-egosi ihe karịrị ọdịda nke usoro iwu na nchịkwa. Ọ na-ekpughekwa nkwenkwe ezinụlọ ka dịgide, nke na-atụ anya na ikike nne na nna ga-agafe oge ụmụ ha toro, ebe irubere ha isi ka bụ ọrụ omume kama ịbụ nhọrọ iwu.
Ruo mgbe nkwenkwe a ga-akwụsị ime ka ókè dị n’etiti nchegbu ndị nne na nna na nnwere onwe mmadụ ghara ido anya, a ga-anọgide na-enwe ahịa maka ụlọ ọrụ dị njikere ire ọrụ ịchịkwa ndị torola eto bụ́ ndị iwu nyere nnwere onwe.