Ọ bụ elekere 7:00 nke mgbede n'abalị Tuzdee. Iko biya na-akụkọrịta, mkparịta ụka jupụtakwara n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ochie nke dị n'etiti obodo Casablanca, Morocco. Walid Rakik, onye egwu dị afọ 28, nọ ọdụ n'oche dị n'azụ ụlọ, na-agwa onye na-akpọ piano nke ụlọ ahụ okwu. Rakik bụ onye isi na-eme ihe ngosi ahụ, ya na otu nwata na-akpọ darbouka. Nye Rakik, nke a pụtara na a ga-ekewa ego onyinye nke abalị taa ụzọ atọ; nke a bụ naanị ụdị ụgwọ ha ga-enweta.
N'elekere 11:00 nke abalị, Rakik na-emecha uzọ egwu mbụ ya, wee mee ngwa ngwa gaa n'ebe ntụrụndụ oge abalị nke nwere ụdị omenala Spanish maka ụzọ egwu nke abụọ ya.
Nsiridi Rakik kwa ụbọchị, dịka nke ọtụtụ ndị egwu na Casablanca, ka dị ka ihe a na-adịghị ahụ anya n'azụ mpụta mara mma nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ abalị nke obodo ahụ. Ndị ọrụ na-emepụta gburugburu ebe obibi mara mma—ndị akụkụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị omenkà, akụkụ nke ọzọ bụkwa ndị ọrụ nkwekọrịta nwa oge—na-arụ ọrụ n'akụkụ dịpụrụ adịpụ nke ndụ omenala obodo ahụ.
Nye Rakik, agbanyeghị, ịkpọ egwu n’ihu ndị mmadụ abụghị abụghị naanị ọrụ ọ na-arụ. Dị ka ọtụtụ ndị na-eti egwu na Casablanca, ọ na-ejikọta mmemme egwu ya na ọrụ ndị ọzọ, na-ele ọrụ egwu abalị anya dị ka ụzọ isi nweta ego nakwa ụzọ ọ ga-esi nọgide na-arụsi ọrụ ike na nka ya.
Ka a na-etinyekwu ịkpọ egwu n’ihu ndị mmadụ abụghị n'ime ihe ndị na-adọta ndị mmadụ na Casablanca, ndị na-eti egwu n'obodo ahụ ka nọ n'ebe mgbagwoju anya—ha tọrọ n'agbata mma na ọmarịcha nke ikpo okwu na ọnọdụ akụkụ ọrụ siri ike nke na-anaghị agbanwe agbanwe.
Nchịkọta akụkọ ihe mere eme
Ndụ abalị na Casablanca malitere ịgbanye mgbọrọgwụ ná mmalite narị afọ nke iri abụọ, mgbe nhazi obodo nke oge ọchịchị ndị mba ọzọ mere ka akụkụ ụsọ oké osimiri nke obodo ahụ ghọọ Corniche a ma ama, ebe bụ isi maka ntụrụndụ n’obodo ahụ. Ka ọ na-erule afọ 1960 na 1970, ọtụtụ ụlọ oriri na ịgba egwu abalị malitere ịpụta gburugburu Ain Diab na etiti obodo ahụ. Club 84, Balcon 33 na La Notte nyere ndị nwere nkà ohere mbụ igosi onwe ha, na-akpọta ndị egwu obodo maara nke ọma n’egwu jazz, blues na rock.
Ka ebe ntụrụndụ ndị ahụ na-agbasawanye, ha kewara onwe ha n’ụdị dị iche iche: ụlọ ezumike dị n’ụlọ nkwari akụ lekwasịrị anya karị n’egwu jazz, blues ma ọ bụ soul; cabaret ndị dị oke ọnụ na-egosi egwu Tarab ma ọ bụ egwu Maghrebi; ebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya na-elekọta ndị ahịa chọrọ ọnọdụ dị mfe karị.
Ntọhapụ e nyere akụ na ụba Morocco n’iwu ndị na-achịkwa ya ná mmalite puku afọ ọhụrụ ahụ dakọtara na mmụba nke ndị nọ n’etiti ọkwa akụ na ụba na ntolite nke omenala ịzụ na iji ngwa ahịa, nke kpaliri ụdị ntụrụndụ abalị ọhụrụ. Ọbụna ụfọdụ ebe ntụrụndụ ndị a ma ama aghaghị iwepụta ihe ọhụrụ ka ha wee nọgide n’asọmpi.
N’ihe dị ka otu oge ahụ, ngagharị egwu ahụ ka na-amalite kpaliri otu ọgbọ ndị na-eto eto na-egwu egwu ma guzobekwa ụfọdụ ụkpụrụ ọrụ ọhụrụ maka ọrụ nka na ime ihe ngosi na Morocco. Nwayọọ nwayọọ, egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke ihe na-eme ka ọdịbendị Casablanca maa mma.
Nchịkọta egwu ruru narị kwuru narị
Mmụba nke usoro a dabeere na ndị na-eti egwu nwere nchịkọta egwu sara mbara na nkà dị iche iche iji gbanwee n'etiti ụda, ọkwa, na ụdị egwu dị iche iche oge ọ bụla ọ dị mkpa. A na-atụ anya na onye na-eme ihe nkiri ga-amụta nke ọma ụdị egwu atọ ruo ise malite na Tarab nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa na Chaabi nke Morocco ruo na egwu Ndị Ọdịda Anyanwụ Ụwa, ebe ụfọdụ n'ime ha na-emecha nwee nchịkọta egwu ruru narị kwuru narị.
Dịka onye na-akpọ synth, Aymane Fattal amarala ihe isi ike dị n’ịkwado otu egwu. “Ọrụ ahụ n’onwe ya na-agwụ ike ma na-esikwa ike. Ị ga-amarịrị igodo na ụdaolu dị iche iche, ma nwee ike iso kpọọ egwu ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem egwu ahụ. Onye na-abụ abụ nwere ike ịrịọ otu egwu, ị ga-akpọrịrị ya.”
N’ebe ntụrụndụ ndị dị elu, nkà ịkpọ egwu bụ naanị otu akụkụ nke ihe ha na-achọ. Hani Hilali, onye na-akpọ ụbọ akwara nke ghọrọ onye a ma ama site n’òtù egwu reggae nke Morocco, Ganga Vibes, tupu ọ banye n’ọrụ nduzi nka maka egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ mgbe ọ rụchara ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, na-ahụ ọrụ bụ isi dịka “ime ka ndị egwu nwee nkwekọrịta chiri anya.”
Hilali kọwara, sị: “Ha na-amụgharị ma na-akpọkọ egwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ya mere, nghọtahie na-adị. Ihe dị mkpa bụ ezigbo mmekọrịta dị n’etiti ha. A pụrụ ịkụziri mmadụ usoro na ụzọ e si akpọ egwu, ma a pụghị ịkụziri ya ụdị onye ọ bụ.” Nke a dabere n’ikike otu egwu ahụ nwere ịnọgide na-akpọ egwu n’ogo olu dị iche iche na usoro egwu dịgasị iche iche kwa abalị.
Obodo ndị nwere mmasị pụrụ iche na nka
Casablanca na-enye nkwado siri ike n'akụkụ omenala na mmepe nke egwu si n'ala ha pụta. N’adịghị ka Marrakech ma ọ bụ Agadir, bụ́ ndị na-adabere nke ukwuu na ndị njem nleta, ngalaba egwu Casablanca wulitere mmasị ya site n’ilekọta ndị obodo hụrụ egwu n’anya. Egwu Chaabi na ụdị egwu ndị ọzọ a ma ama ka bụ ndị a na-achọkarị, Tarab esochie ha, ebe ụdị egwu ndị Ọdịda Anyanwụ na-adọta ndị na-ege egwu dị iche iche
Hilali kwuru sị, “Ndị na-ege ntị na Casablanca na-abụkarị ndị maara nka nke ọma, ha na-anabatacha ihe ọhụrụ ma na-enwekwa mmasị siri ike n'ebe ezigbo egwu dị. Ndị ahịa anyị na-abịa kpọmkwem n'ihi egwu.” Mehdi Harit, onye na-eti egwu nakwa onye rụrụ ma bụrụkwa onye nduzi nka nke ụlọ nri na ụlọ mmemme egwu bụ L’Octave, kwadoro nke a sị: “N’ezie, ndị mmadụ na Casablanca na-enweta nghọta siri ike n'ebe egwu dị. Ndị ahịa na-ajụ kpọmkwem maka otu egwu na-akụ egwu ndụ mgbe ọ bụla ha na-edebe oche.”
Ruo ọtụtụ iri afọ, ngalaba a e mechiri emechi dabere n’ozi a na-agwa ibe n’ọnụ na ndị na-eme ihe ngosi a ma ama, ebe a na-ahazi ọrụ site na cachets—ụgwọ e kpebiri otu ọnụ—ma ọ bụ nkwekọrịta ọrụ. Otú ọ dị, n’ime afọ iri gara aga, ọ ghọọla ụzọ dị mkpa ndị egwu na-amụba amụba si enweta ọrụ na mpụga ụlọ ndekọ egwu na mmemme egwu.
Yassir Bezzi, onye egwu bi na Casablanca, kọwara mgbanwe ahụ, sị: “Ihe adịla nnọọ iche ugbu a. Ohere ọrụ adịla ọtụtụ, ọ bụ ezie na n’ozuzu, cachets ebelatala. Ma ebe ntụrụndụ ọhụrụ etinyela egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ n’ọrụ ha ka ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ya na-abawanye.”
Nye Rakik, onye na-arụ ọrụ n’ụdị ebe ntụrụndụ dị iche iche, ọnọdụ ọrụ na-adị nnọọ iche. “Cabaret a ma ama na-akwụ ezigbo ụgwọ mgbe niile, ma ọ na-achọ ahụmahụ dị ukwuu. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike ịkwụkwu ụgwọ maka oge ịkpọ egwu dị mkpirikpi. Cabaret ma ọ bụ ụlọ mmanya a na-amachaghị anaghị akwụ ụgwọ n’ụzọ a pụrụ ịtụkwasị obi, ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịkwụ ezigbo ụgwọ. Ọ bụ n’ebe ndị dị otu ahụ ka ị na-amalite inweta ahụmahụ.”
Ọnọdụ ọrụ na-ejighị n’aka
Mmasị dị n’ige egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ n’abalị ntụrụndụ nkịtị agbanyela mgbọrọgwụ karịa ka ọ dị na mbụ. Mmụba nke ebe ntụrụndụ na-emepụtakwu ohere maka ndị egwu, ma ka ọnụ ọgụgụ ndị egwu na-abawanye, ọganihu a na-ekpughekwa adịghị ike dị n’usoro ọrụ na-ejighị n’aka.
Hilali na-ahụ na mmụba nke ọchịchọ na-eme ka ụdị egwu ahụ ghara ịdị iche. Ịkpọ otu nchịkọta egwu ugboro ugboro na usoro ihe ngosi na-agbaso otu ụkpụrụ nwere ike ime ka egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ kwụsị ịdị ụtọ. “Achọpụtara m na ndị nọ na ngalaba a anaghịzi etinye obi ha n’ọrụ dịka ha na-emebu. Ebe ntụrụndụ adịla ọtụtụ ugbu a, ma ọ bụ naanị ole na ole na-agbalị iwepụta ihe ọhụrụ. Ime naanị ihe kacha nta na ịgbaso ihe na-ewu ewu aghọwo ụzọ kacha mfe.”
Harit hụkwara esemokwu yiri nke ahụ: “Nye ụfọdụ ebe ntụrụndụ, usoro azụmahịa ha nwere ike ọ gaghị adaba n’onwe ya na nduzi nka na-ahọrọ ihe nke ọma ma nwee mkpa n’ọdịbendị. Ime ka ebe ndị a nọgide na-arụ ọrụ chọrọ ka ha nwee ike ịkpata ego, ma nke ahụ bara uru naanị ma ọ bụrụ na e chekwaa ebumnuche ọdịbendị ha.”
Ego onyinye, nkwekọrịta ọrụ na ọnọdụ ndị a na-edoghị anya
Ọnọdụ ọrụ nke ndị egwu na-eme ka ndụ abalị Casablanca kpoo ọkụ ka dị n’ọnọdụ na-ejighị n’aka. Ọ bụ ezie na ebe ntụrụndụ dịka Le Backstage na L’Octave na-enye nkwekọrịta ọrụ doro anya na cachets, ohere ndị a jupụtara n’asọmpi, ọtụtụ ndị egwu enweghịkwa ike inweta ha. N’ebe ndị ọzọ, a na-akwụ ndị egwu ụgwọ site na nhazi na-abụghị nke gọọmentị, ebe ụfọdụ cabaret na-adabere n’usoro ịkwụ ụgwọ site n’ego onyinye ndị ahịa nke na-edoghị anya.
“Ịkwụ ụgwọ site n’ego onyinye ndị ahịa bụ ihe a na-ahụkarị n’ebe ntụrụndụ ndị nọ n’etiti, mgbasawanye ya malitekwara n’oge na-adịbeghị anya. Nkwekọrịta ọrụ adịghịkarị n’ọkwa a; ihe ka ọtụtụ ná nhazi ọrụ na-abụ nkwekọrịta ọnụ, a na-ejikwa ego nkịtị akwụ ụgwọ,” ka Fattal kọwara. “Ma ọnọdụ ọrụ na-adịgasị iche, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ; n’ikpeazụ, ọ dabere n’onye njikwa na otú i si nwee ike gị na ya kparịta ụka nke ọma.”
Yassine Filali, onye na-abụ abụ na onye egwu nwere ahụmahụ karịrị afọ 20 na ngalaba ahụ, hiwere Association Jeunesse pour la Culture l'Art et l'Education (A.J.C.A.E) iji nyere ndị egwu ka na-amalite aka ịchọta ohere na itinye akwụkwọ maka Kaadị Onye Nka.
Kaadị Onye Nka nke Ministri ahụ na-eme ka usoro nchịkwa dị mfe ma na-ebelatakwa mmefu njem. Ọnọdụ Auto-Entrepreneur na-enye ndị egwu ohere ịkwụ ụtụ isi, nweta mkpuchi ahụike, ma tinye ego n’ego ezumike nka, ma ọ na-achọ akwụkwọ ọnụahịa doro anya, nke siri ike ịmepụta mgbe ụgwọ ọrụ na ego onyinye ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.
“Ọ dịtụla mfe iji onye egwu ọzọ dochie onye ọzọ. Ọnụ ọgụgụ ndị egwu na-abawanye, ma ọchịchọ maka ọrụ ha anaghị eso ya eto,” ka Filali kwuru. “Ụfọdụ ebe ntụrụndụ na-enye ezigbo nkwekọrịta ọrụ, ma n’ọtụtụ ebe, a ka na-akwụkarị ndị egwu ụgwọ site n’ego onyinye ndị ahịa, nke na-anaghị adịkarị n’usoro doro anya. Ọtụtụ ndị nka na-adabere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam n’ego onyinye ndị ahịa, na-enweghị ezigbo nkwụsi ike ma ọ bụ nchebe.”
Echiche banyere ọdịnihu
Ka ọnụ ọgụgụ ebe ntụrụndụ na ndị na-eme ihe ngosi na-abawanye, ngalaba ahụ chọrọ mgbanwe n’ụzọ e si elekọta ya na n’usoro nhazi ihe ngosi.
Ọ bụ ezie na nsogbu ndị metụtara usoro ngalaba ahụ ka dị, ihe omume egwu ka na-aga n’ihu. Nye Hilali, ọtụtụ ihe dabere n’ịlaghachi n’ọrụ nke ndị ji obi ha niile kwado ngalaba ahụ: “Mgbe a na-ebelata mmefu ego, nhazi mmemme ọdịbendị na-abụkarị ihe mbụ na-ata ahụhụ, ma echere m na o kwesịrị ịbụ isi ihe na-adọta ndị mmadụ. I nwere ike ịchọta fillet salmon kacha mma n’ebe ọ bụla, ma mmemme ọdịbendị dị iche. Ọ ga-amasị m ịhụ ka ọtụtụ ndị nduzi nka ghọta na ahụmahụ ọdịbendị nke otu ebe dịkwa mkpa dịka ihe niile ebe ahụ na-enye.”
Usoro egwu a na-akpọ n’ihu ndị mmadụ na Casablanca nọgidere nwee ike ịkpata ego n’ihi mmasị ndị obodo nwere na ya. Ka ọ na-eto, ọdịiche dị n’etiti ntọala ndị a na ụzọ ngalaba ahụ si arụ ọrụ na-esiwanye ike ileghara anya. Usoro ndị doro anya ma na-adịgide adịgide karịa, ọkachasị n’ịhazi ụkpụrụ ọrụ, nwere ike inye ngalaba ahụ nkwụsi ike ọ na-enweghị ugbu a.