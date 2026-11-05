Nye ndị bi na Cyrenaica (Barqa) dị n’ọwụwa anyanwụ Libya, a pụghịzi ikewapụ nkwụsị ọkụ eletrik e nwere n’oge na-adịbeghị anya na ohere inweta mmiri. N’abalị iri na asatọ nke ọnwa Julaị, nkwụsị ọkụ eletrik n’ofe mpaghara ahụ kwụsịrị ọkụ na mpaghara olulu mmiri Sarir na Tazerbo, nakwa n’ọdụ mgbapụta mmiri dị na Benghazi. Ọkụ eletrik malitere ịlọghachi nke nta nke nta site n’ihe dịka elekere asatọ nke ụtụtụ n’oge mpaghara ahụ. E buru ụzọ weghachite ya na Sarir, e mesịakwa weghachite ya na Tazerbo tupu etiti ehihie. Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nnukwu Osimiri Aka Mmadụ maliteziri iji nwayọọ nwayọọ weghachite ọrụ olulu mmiri na mmiri na-asọ ka ọkụ eletrik na-alọghachi.
Nke a abụghị ndakpọ dịpụrụ adịpụ.Na Mee 30,mgbanyụ ọkụ ọzọ zuru ebe niile kwụsịrị olulu mmiri niile na-arụ ọrụ na Sarir, Tazerbo na Hasawna tupu ndị ọrụ nka amalite imaliteghachi nwayọ nwayọ, dị ka akụkọ Libyan News Agency report nke abụọ siri kwuo . Otu ihe ahụ metụtakwara ebe nchekwa mmiri Ajdabiya na ọdụ mgbapụta mmiri dị na Suluq .
Nke a abụghị otu ndakpọ mere naanị otu ugboro. N’abalị 30 nke ọnwa Mee, nkwụsị ọkụ ọzọ zuru ebe niile kwụsịrị olulu mmiri niile na-arụ ọrụ na Sarir, Tazerbo na Hasawna, tupu ndị ọkachamara amalite iji nwayọọ nwayọọ weghachite ọrụ ha, dịka akụkọ ọzọ sitere n’Ụlọ Ọrụ Akụkọ Libya si kwuo. Otu nsogbu ahụ metụtakwara ọdọ mmiri Ajdabiya na ọdụ mgbapụta mmiri dị na Suluq.
Ka ọ na-erule Julaị 3, nsogbu ahụ na-emegharị ugboro ugboro nke ukwuu nke na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nnukwu Osimiri Aka Mmadụ katọrọ nkwụsị ọkụ eletrik ndị na-eme ugboro ugboro n’ihu ọha maka igbochi mmepụta mmiri. Alwasat kọrọ na otu nsogbu ọkụ eletrik mere ka olulu mmiri 41 dị na Sarir na olulu mmiri 11 dị na Tazerbo kwụsị ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwara na nkwụsị ọkụ ndị na-eme ugboro ugboro na-emetụta mkpa mmiri ndị bi n’obodo na ọrụ ugbo na-enwe kwa ụbọchị.
Mgbe ahụ, n’abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Julaị, nkwụsị ọkụ ọzọ metụtara nkwụsị nke otu igwe na-emepụta ọkụ n’ọdụ ọkụ gas Sarir mere ka olulu mmiri 143 kwụsị ọrụ—92 na Sarir na 51 na Tazerbo. E belatara mmiri a na-enye ụfọdụ obodo na mpaghara ruo awa 24 iji chebe usoro ahụ ma mee ka mmiri dị n’ọdọ mmiri Ajdabiya ghara ịbelata. Mgbe nke ahụ gasịrị, General Water and Sewerage Company wepụtara ụgbọala tankị mmiri maka ndị bi n’ebe ahụ, ụlọ ọgwụ na ebe nlekọta, dịka Libya Alahrar siri kọọ.
Ihe kpatara ọdịda ọrụ ji ghọọ ajụjụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Nsogbu ọkụ eletrik Libya metụtara mba ahụ dum, ma ọdịda ọrụ na Cyrenaica (Barqa) nwere ihe ọ pụtara karị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’ihi ogologo akụkọ nke ịchịkọta ikike n’otu ebe na ahaghị nhata n’etiti mpaghara.
E guzobere Libya nke oge a n’afọ 1951 site na Cyrenaica (Barqa), Tripolitania na Fezzan dịka alaeze etiti nwere mpaghara nwere ikike nke ha; usoro ọchịchị etiti ahụ kwụsịrị n’afọ 1963. Cyrenaica bụ mpaghara ọwụwa anyanwụ nke akụkọ ihe mere eme, nke etiti ya bụ Benghazi; Tripolitania bụ mpaghara ọdịda anyanwụ nke etiti ya bụ Tripoli; ebe Fezzan bụ mpaghara ndịda nke akụkọ ihe mere eme, nke etiti ya bụ Sabha.
Benghazi, obodo kachasị mkpa na ebe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke akụkọ ihe mere eme na Cyrenaica (Barqa), rụrụ nnukwu ọrụ na nnupụisi nke afọ 2011 megide Muammar Gaddafi. Al Bayda na Tobruk arụwokwa ọrụ nchịkwa dị mkpa; Al Marj na Ajdabiya bụ nnukwu obodo dị n’ọwụwa anyanwụ. Mkpali ndị na-akwado usoro ọchịchị etiti nwere mpaghara nwere ikike nke ha, na nke ndị mechara chọọ nkewapụ, na-egosi etu ọrụ ọha, akụ na ụba na njirimara mpaghara siri jikọta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mwepu mpaghara a nwere akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị e dekọrọ nke ọma. Otu nnyocha Carnegie Endowment nke afọ 2012 dekọrọ mkpesa ndị si n’ọwụwa anyanwụ banyere nnọchite anya n’ụlọ omeiwu, ohere agụmakwụkwọ ná mba ọzọ, na nhọpụta n’ọrụ nnọchiteanya mba ọzọ mgbe afọ 2011 gasịrị.
Mpaghara bara ụba na mmanụ, ọrụ ndị na-esighi ike
Ihe na-emegiderịta onwe ya na-apụta ìhè karị ma e lee map akụ na ụba Libya anya. Ụlọ Ọrụ Ozi Ike nke Amerịka kwuru na Libya nwere mmanụ a chọpụtara ma kwado nke ukwuu karịa mba Afrịka ọ bụla ọzọ, nakwa na ihe dịka pasent 95 nke mmanụ a pụrụ igwupụta dị n’ime ala gbakọtara na mpaghara Sirte na Murzuq.
Ọtụtụ n’ime akụ sitere n’okike Libya dị n’ọwụwa anyanwụ na ndịda, ebe ụlọ ọrụ ego na nchịkwa ndị bụ isi ka gbakọtara n’isi obodo Tripoli.
Nke a apụtaghị na mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik e mepụtara n’otu mpaghara bụ naanị nke mpaghara ahụ, ma ọ bụ na ọdịda akụrụngwa anaghị emetụta ọdịda anyanwụ Libya. E jikọtara usoro ọkụ eletrik Libya n’ofe mba ahụ. N’ọnwa Ọktoba 2021, General Electricity Company kwupụtara na e jikọghachila akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ kpọmkwem ka netwọkụ ahụ nwee ike iji ọkụ sitere n’ụlọ ọrụ mmepụta ọkụ dị n’akụkụ mba ahụ niile.
Ndekọ akụkọ ihe mere eme na-egosikwa na ọkụ eletrik na-agafe n’etiti mpaghara dị iche iche. N’ọnwa Jenụwarị 2016, ụlọ ọrụ ọkụ eletrik kwuru na nkwụsị eriri ọkụ dị n’etiti Ajdabiya, mpaghara Wahat, na netwọkụ ọdịda anyanwụ wepụrụ megawatt 350 sitere n’ụlọ ọrụ ọkụ Sarir West na Zueitina. Nke a mere ka nkesa nkwụsị ọkụ bawanye na Greater Tripoli, etiti Libya, na ndịda Libya.
N’ọnwa Mee 2025, ọkụ ahụ gara n’ụzọ ọzọ: e tinyere ọkụ n’eriri ndị dị n’ọdịda anyanwụ iji nyere aka ịmaliteghachi mmepụta ọkụ n’ọwụwa anyanwụ. Ihe akaebe ahụ na-akwado na e nwere netwọkụ ọkụ mba nke na-ebufe ọkụ n’akụkụ abụọ, ọ bụghị atụmatụ e gosipụtara na e ji ụma ewere “òkè Barqa” a kara aka nye Tripoli.
Nke a na-ewelite ajụjụ siri ike karị: Mgbe nkwụsị ọkụ na-aga n’ihu n’akụkụ nnukwu akụrụngwa ike na mmiri, olee otu e si ekesa ọkụ eletrik, itinye ego, na mkpebi gbasara njikwa ibu netwọkụ n’etiti mpaghara dị iche iche nke Libya?
Nsogbu nhazi, ọ bụghị ụkọ akụ na ụba
Libya nwere ụzọ ndị ọzọ ọ pụrụ isi nweta ike: gas, ogologo ụsọ Oké Osimiri Mediterenian, nnukwu ala ọzara, na ikike dị ukwuu nke imepụta ike anyanwụ. Ma n’abalị iri nke ọnwa Julaị, usoro mmiri Sarir–Sirte na Tazerbo–Benghazi ruru ọkwa mmepụta ya kachasị elu kwa ụbọchị kemgbe afọ 2011, ebe nkwụsị ọkụ eletrik ka bụ ihe ịma aka nye ọrụ ya.
Data sitere na World Bank kwuru na Libya nwere ihe dịka nde mmadụ 7.5 bi n’ala dị ihe dịka nde kilomita skwea 1.76—ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta ala France, Spain, Germany, Italy na Belgium. N’agbanyeghị nnukwu akụ ike mba ahụ nwere, ọdịda ọkụ eletrik na mmiri na-aga n’ihu na-egosi ihe karịrị ụkọ akụ: ọ na-egosi ọdịda nhazi, ọchịchị, na ime ka ndị ọchịchị zaa ajụjụ.
Nke a na-enyere aka ịkọwa ihe mere ụfọdụ ndị Libya ji echeta oge gara aga n’agbanyeghị ahụ erughị ala dị na ya. Ndị na-ewere ọchịchị Muammar Gaddafi nke 1969–2011 dịka ọchịchị aka ike ka nwere ike icheta na ọkụ eletrik na mmiri na-adịkarị mgbe niile n’oge ahụ. Nke a abụghị ịkwado ọchịchị aka ike; ọdịda ọrụ ọha na-akawanye njọ nwere ike ime ka nkwụsi ike nke oge gara aga bụrụ ihe dị ukwuu na ncheta ọha mmadụ.