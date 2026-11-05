Nke Julienne Honba dere
N’oge ezumike kwa afọ, ndị ntorobịa si Ebolowa dị na ndịda Cameroon na obodo nta ndị gbara ya gburugburu na-ezukọ maka abalị ịgba egwu obodo, nke na-ejikọta ntụrụndụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ọrụ akụ na ụba.
Na Ebolowa, Cameroon, abalị agbaala mgbe egwu mechara daa ụda ike—ike nke na ọ na-adọta ndị mmadụ n’ebe ịgba egwu. Obodo nta Olem, nke dị na Ngalaba Mvila na Mpaghara Ndịda nke Cameroon, na-adịkarị jụụ n’oge a. Ma n’abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Julaị, n’abalị mmemme ịgba egwu ha na-eme kwa afọ, ọnọdụ ahụ dị iche. Ndị ntorobịa esiwo n’obodo ndị dị nso bịa, ụfọdụ sikwa Ebolowa bịa ozugbo, maka otu abalị ọtụtụ n’ime ha jiri ọtụtụ ọnwa na-atụ anya ya.
A na-akpọkarị ihe omume ndị a “bals dansants” n’asụsụ French; ha bụ nnọkọ ịgba egwu obodo a na-ahazi n’oge ezumike. Ha abụghị nnukwu mmemme e haziri n’usoro—ọ dịghị usoro ihe omume sara mbara, emume gọọmentị, ma ọ bụ nkwado ụlọ ọrụ. N’agbanyeghị nke ahụ, ndị mmadụ na-abịa kwa afọ.
Dylan Akono, onye dị afọ 23, bi ma na-agụ akwụkwọ na Ebolowa. N’ebe ọ nọ, ịlaghachi n’obodo nta n’oge ezumike maka bals dansants aghọọla ọdịnala ọ na-eme kwa afọ. “Ihe kacha amasị m banyere abalị ndị a bụ ọnọdụ obi ụtọ na ndụ jupụtara na ya. Ị na-enweta ohere izute ọtụtụ mmadụ ma soro ha nwee mmekọrịta,” ka ọ kwuru n’ajụjụ ọnụ ya na Global Voices. “Ọ nwere ike isi ike ịgakwuru ndị ị na-amaghị n’ebe ịgba egwu, ya mere ọ na-adị mfe ịnọnyere ndị enyi gị.”
Ndị mmadụ si n’akụkụ niile nke mpaghara ahụ na-ezukọta maka mmemme a. Otu n’ime ha bụ Alice Ateba, onye dị afọ 21 ma bi na Yaoundé, isi obodo ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Cameroon. Nke a bụ oge mbụ ọ bịara nnọkọ ahụ na Olem. “Nke a bụ obodo nta enyi m. Ọ gwara m banyere ya, m wee kpebie ịbịa n’ihi ọchịchọ ịmata ihe. Abalị a atọwo ezigbo ụtọ. Ọ bụ ahụmahụ magburu onwe ya,” ka o ji ọṅụ kwuo. “Ọ bụrụ na m nweta ohere ịbịa ọzọ, m ga-abịa.”
Ebe ịgba egwu bụ isi sekpụ ntị n’ihe omume ahụ. Ọ bụ naanị obere akụkụ ala ahịhịa, mana mgbe chi jiri, ọ na-adị ka ụlọ ịgba egwu nke obodo nta. Obere ọkụ na-enye ebe ahụ ìhè dị nro, ebe osisi anọ a kụrụ n’ala na-egosi oke ebe ịgba egwu ahụ. Otu oghere bụ ma ụzọ mbata ma ụzọ ọpụpụ. N’azụ ya, ihe omume abalị ahụ na-aga n’ihu gburugburu ndị na-agba egwu. Ndị ntorobịa na-eguzo n’ìgwè na-akparịta ụka, ebe ebe a na-ere mmanya nwa oge na obere ụlọ ahịa na-egbo mkpa ndị bịara mmemme ahụ. N’ime ogige ahụ e wuru nwa oge, egwu na-achị ebe niile.
Onye ọ bụla chọrọ isonye nwere ike ịbịa mmemme ahụ, ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n’ime ndị na-abịa bụ ndị ntorobịa obodo nta ahụ. Ịdị mfe nke mmemme ndị a nwere ike ịbụ otu n’ime ihe mere ha ji dịgide site n’otu ọgbọ ruo n’ọzọ. Ọ dịghị mkpa iziga akwụkwọ ịkpọ òkù. A na-ekpebi ụbọchị. Ozi ahụ na-agbasa. Ndị mmadụ na-abịa.
Mana ịdị mfe apụtaghị na a naghị ahazi ihe. Julius Embolo, onye dị afọ 23 ma bụrụ onye otu ndị nhazi, kwuru na mmemme ịgba egwu ndị a abụwo akụkụ nke ndụ obodo nta ahụ kemgbe oge niile ọ pụrụ icheta. “Mmemme ịgba egwu ndị a adịlarị tupu a mụọ m,” ka ọ gwara Global Voices. Obodo nta ọ bụla nwere ụbọchị nke ya a kara aka maka nnọkọ ahụ. Ozugbo oge ezumike malitere, ndị kọmitii nhazi na-ezukọ iji tụlee nkọwa ndị dị mkpa, gụnyere ebe a ga-eme mmemme ịgba egwu ahụ na usoro nchekwa ndị a ga-etinye n’ọrụ.
“Mkparịta ụka ndị ahụ abụghị nke a haziri n’usoro gọọmentị,” ka ọ gbakwụnyere. Ndị nhazi na-anọkọ ọnụ ma kwekọrịta n’ihe ndị a ga-eme. “A maralarị ụbọchị ahụ, mana ebe a ga-eme ya nwere ike ịgbanwe dabere n’ebe ndị dị na obodo nta ahụ nwere ohere,” ka ọ gara n’ihu. Nke a pụtara na mgbe ụfọdụ, ndị nhazi ga-agakwuru ndị isi obodo nta iji nweta ebe kwesịrị ekwesị maka abalị ahụ. “Anyị na ndị isi obodo nta ụfọdụ na-eme nkwekọrịta ka anyị nwee ike iji ebe ụfọdụ mee mmemme ahụ.”
Nsonaazụ ya bụ nnọkọ nke na-adị ka ihe mere na mberede nye ndị bịara maka egwu, mana nke na-adabere n’obere njikọ ndị mmadụ na-arụ ọrụ n’azụ iji hụ na ọ gara nke ọma. Ọ dịghị kọmitii mmemme gọọmentị, usoro ihe omume sara mbara, ma ọ bụ ebe a kara aka a na-eme ya mgbe niile. N’agbanyeghị nke ahụ, mmemme ịgba egwu ndị a ka bụ ihe dị mkpa na ndụ obodo, bụrụkwa ohere pụrụ iche a naghị enwetakarị—ebe ndị mmadụ nwere ike izukọta ma nwee mmekọrịta ihu na ihu, n’enweghị nrụgide nke ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ.
Karịa ịgba egwu
Ebe ịgba egwu bụ naanị otu akụkụ nke akụkọ ahụ. G gburugburu ya, obere azụmahịa dị iche iche na-apụta, na-egosi akụ na ụba na-abụghị nke gọọmentị na-aga nke ọma. A na-ehiwe ebe a na-ere mmanya nwa oge maka abalị ahụ, ebe ndị na-ere ahịa na-ere ihe ọṅụṅụ na nri nta ndị ọzọ. Ka ndị mmadụ na-agbakwu egwu ma na-akparịta ụka ogologo oge, ka akpịrị na-akpọkwu ha nkụ. Jacqueline Mendomo, onye ọtụtụ mmadụ maara dịka Mama Jackie, bụ otu n’ime ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ahụ ohere azụmahịa n’ìgwè mmadụ ahụ. Ọ na-ehiwe obere ebe a na-ere ihe ọṅụṅụ maka abalị ahụ, na-eji nnọkọ ahụ akpatakwu ego. “Mgbe ndị mmadụ gbasịrị egwu ma kparịta ụka ruo ọtụtụ awa, akpịrị na-akpọ ha nkụ,” ka Mama Jackie kwuru. “Abalị ndị dị otu a na-ewetakarị ọtụtụ ndị ahịa n’ihi na ndị mmadụ na-anọ ọtụtụ awa na mmemme ahụ, na-aga ma na-alọta n’ebe ịgba egwu,” ka ọ gbakwụnyere.
Otú ọ dị, ịbanye n’obodo nta ahụ nwere ike isiri onye ọ bụla si Ebolowa ma ọ bụ ebe ọzọ bịa ike. Tupu mmemme ịgba egwu ndị a amalite, ọtụtụ ụgbọ njem ehihie akwụsịla ọrụ. Iji ruo Olem, mmadụ ga-aga ọdụ ụgbọ njem dị na Newbell, Ebolowa. Ọdụ ahụ na-adị jụụ karịa ka ọ na-adị n’ehihie; ebe ọtụtụ mmadụ alakpuola ụra, nhọrọ ụgbọ njem adịkwa ole na ole, ụgwọ njem nwere ike ịrị elu. Tagzi ọgba tum tum na-aghọ otu n’ime ụzọ njem ndị bụ isi. Mgbe ụfọdụ, ndị njem atọ ma ọ bụ anọ na-agbakọ n’otu ọgba tum tum, dabere n’ọnọdụ. Njem nke nwere ike ịdị ihe dịka franc CFA 500 (dọla Amerịka 0.89) maka onye ọ bụla n’ehihie nwere ike ịrị ihe dịka franc CFA 1,000 (dọla Amerịka 1.8) n’abalị, dịka ndị na-aga nnọkọ ndị ahụ si kwuo. Nsogbu ụgbọ njem ahụ abụghị naanị gbasara ọnụ ahịa. Ọ metụtakwara nchekwa.
Obodo nke ka chọrọ izukọ
Cameroon na-abawanye n’ịbụ obodo jikọtara na teknụzụ dijitalụ. Otú ọ dị, njikọ dijitalụ apụtaghị na ndị na-eto eto akwụsịla ịchọ ebe ha ga-ezukọta ihu na ihu. Ajụjụ abụghị ma ndị na-eto eto ka na-enwe mmasị n’ịgba egwu. Ajụjụ siri ike karị bụ ma nnọkọ ndị dị otu a hà ga-anọgide na-adọrọ mmasị dịka ntụrụndụ na-aghọwanye nke dijitalụ. Ka ọ dị ugbu a, ihe a na-ahụ na Olem na-egosi na nnọkọ ndị a ka nwere ihe ha na-enye.
Ikekwe, ihe kacha adọrọ mmasị banyere mmemme ịgba egwu ndị a bụ ihe ha na-egosi banyere mmekọrịta ndị na-eto eto na obodo ha. Ekwentị nwere ike ijikọ mmadụ na ọtụtụ narị mmadụ n’ebughị ụzọ pụọ n’ime ụlọ ya. Ma mmemme ịgba egwu n’obodo nta chọrọ ihe dị iche. Ị ga-aga ebe ahụ n’onwe gị. Ị ga-ahụ ndị mmadụ. Ị ga-agwa ha okwu, soro ha gbaa egwu, soro ha chịa ọchị, ma ọ bụ naanị guzoro n’akụkụ ha ka egwu na-ada. Mmekọrịta ihu na ihu dị otu a dị mkpa.
Ọrụ UNESCO gbasara ihe nketa ọdịbendị a na-apụghị imetụ aka na-egosi otú isonye nke ndị obodo nwere ike isi nyere aka ichekwa omenala na njirimara obodo. Na Cameroon, UNESCO amatala omenala ndị metụtara obodo Ekang dị na Ebolowa, gụnyere Mvet Oyeng, bụ omenala jikọtara egwu, ịkọ akụkọ dike, na ịgba egwu. Mmemme ịgba egwu n’obodo nta ndị gbara Ebolowa gburugburu na-egosi na ọdịbendị anaghị adị naanị n’ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na n’emume gọọmentị kwadoro. Ọ na-adịkwa ndụ na nnọkọ nkịtị ebe ndị obodo si n’ọgbọ dị iche iche na-aga n’ihu na-ezukọta.
N’oge ndị na-eto eto na-eji ọtụtụ awa atụgharị ihe na ihuenyo, mmemme ịgba egwu n’obodo nta na-enye ụdị ahụmahụ dị iche. Nye nwaanyị ahụ na-eto eto bịara mmemme ịgba egwu n’obodo nta na nke mbụ, ahụmahụ ahụ zuru ime ka o kwe nkwa na ọ ga-alọghachi. Nye onye na-abịakarị, o nweghịzi ihe ọhụrụ ọ ga-achọpụta; ihe fọdụrụ bụ naanị omenala ọ maara nke ọma, nke o kwuru na ike agaghị agwụ ya. Ikekwe, ịdị mfe a bụ kpọmkwem ihe na-eme ka bals dansants nọgide na-adị ndụ. Egwu ahụ ka na-eme ka ndị mmadụ si n’ụlọ ha pụta, ebe a na-ere mmanya nwa oge na-emeghekwa; mgbe ezumike ruru, obodo nta ndị gbara Ebolowa gburugburu na-enwe ihe mere ha ga-eji mụrụ anya.