Edemede a bụ akụkụ nke usoro Global Voices Spotlight nke ọnwa Septemba 2026. “Mkpesa n'ime Ọchịchị Onye kwuo uche ya.” Site na Spotlight a, anyị na-achọ inyocha ọtụtụ ụdị ngagharị iwe, ụzọ mba dị iche iche si eji ewepụ ma gbochie ha, yana mmekọrịta dị mgbagwoju anya dị n'etiti ngagharị iwe na ọchịchị onye kwuo uche ya. Ị nwere ike ịkwado mgbasa ozi a site n'inye onyinye ebe a.

N’ofe Europe, gọọmentị na-eji iwu mpụ emegide ndị na-eme ngagharị iwe gbasara ihu igwe na gburugburu ebe obibi—ihe na-egosighi ọtụtụ ihe àmà na ọ ga-ebelata. Otu nnyocha ntụnyere e bipụtara na ngwụcha afọ 2025, nke nyochara mba 14 dị n’Ebe Ugwu na Ebe Ndịda Ụwa, chọpụtara na iwere ngagharị iwe dịka mpụ so n’usoro mkpagbu sara mbara. Ndị nchọpụta chọpụtara na ọ bụghị naanị njide ka a na-eme, kama e nwekwara iwu ọhụrụ na-emegide ngagharị iwe, iji iwu na usoro ikpe ndị dị adị eme ihe n’atụmatụ, nlekota, iyi egwu, na ịkatọ ndị na-akwado mgbanwe n’ihu ọha.

Ọnụọgụ ndị ahụ na-egosi etu mmeghachi omume a hà. Nnyocha gbasara ngagharị iwe metụtara ihu igwe chọpụtara na pasent 17.2 nke ngagharị iwe na United Kingdom butere njide, ma e jiri ya tụnyere nkezi mba ụwa nke pasent 6.3. Na Berlin, ndị ọka iwu gọọmentị natara ikpe 5,681 metụtara otu ngagharị mgbanwe ihu igwe Letzte Generation (Ọgbọ Ikpeazụ) n’agbata Jenụwarị 2022 na Ọktoba 2025, ọ bụ ezie na e mechara kwụsị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara n’ime ha.

Usoro a gara n’ihu n’afọ 2026. N’ọnwa Julaị, ụlọ ikpe mkpegharị ikpe na France kwadoro ikpe mara ndị na-agbachitere gburugburu ebe obibi anọ maka ịhazi ngagharị iwe Sainte-Soline a machibidoro iwu, nke megidere nnukwu ọdọ mmiri e wuru maka ọrụ ugbo. Ụbọchị ole na ole ka e mesịrị na Turkey, a mara onye na-akwado gburugburu ebe obibi, Esra Işık, ikpe ịga mkpọrọ afọ abụọ na otu ọnwa, ka ọ na-eche mkpegharị ikpe ya, mgbe ọ nọburu ụbọchị 42 n’ụlọ mkpọrọ tupu ikpe amalite n’ihi ngagharị iwe udo metụtara mgbasawanye ọrụ igwu kol na gburugburu Ọhịa Akbelen. N’otu aka ahụ, na Australia, e jidere mmadụ 138 mgbe ha gbochiri ụgbọ mmiri na-ebu kol ịbanye n’otu ọdụ ụgbọ mmiri na-ekwo ekwo.

Ma ndị ọkachamara mba ụwa n’ihe gbasara ikike mmadụ na-aga n’ụzọ dị iche. N’ọnwa Ọktoba 2025, Michel Forst, Onye Ozi Pụrụ Iche nke Mba Ndị Dị n’Otu maka ndị na-agbachitere gburugburu ebe obibi n’okpuru Nkwekọrịta Aarhus, wepụtara ụkpụrụ nduzi pụrụ iche gbasara ikike ime ngagharị iwe udo maka gburugburu ebe obibi na nnupụisi ụmụ amaala. Ụkpụrụ ndị ahụ kpọrọ ndị ọchịchị oku ka ha ghara iji nnupụisi ụmụ amaala dịka ihe ngọpụ iji machie ohere ụmụ amaala nwere isonye n’ihe gbasara ọha na eze, nakwa ka ha hụ na ntaramahụhụ ọ bụla a ga-enye ndị mere ngagharị iwe udo dị mkpa ma kwekọọ n’ụdị mmejọ ahụ. N’ọnwa Maachị 2026, ọtụtụ Ndị Ozi Pụrụ Iche nke Kọmitii Ikike Mmadụ nke Mba Ndị Dị n’Otu gosipụtara nkwado siri ike ha nye ụkpụrụ nduzi ndị ahụ.

N’ọnọdụ a, ihe na-eme n’Ụlọikpe Europe Maka Ikike Mmadụ (ECtHR) dị na Strasbourg kwesịrị nlebara anya pụrụ iche.

Gịnị mere na Strasbourg?

Ụlọikpe Europe Maka Ikike Mmadụ (ECtHR) dị na Strasbourg arụwo ọrụ dị mkpa kemgbe ọtụtụ afọ n’ịkọwa oke ndị gọọmentị Europe nwere ike iru n’ịmachibido ngagharị iwe na nkwupụta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mkpebi ikpe ya na-esetịpụ ụkpụrụ ikike mmadụ maka mba 46 so na Kansụl Europe.

Ngagharị iwe maka gburugburu ebe obibi abụrụla akụkụ nke akụkọ a. N’ikpe Bryan and Others v. Russia, Ụlọikpe ahụ kpebiri na e mebiri ikike ndị na-akwado Greenpeace mgbe e jidere ha n’ihi ngagharị iwe megide igwu mmanụ na Arctic. N’ikpe Friedrich and Others v. Poland, o kpekwara ụdị mkpebi ahụ mgbe e jidere ndị na-eme ngagharị iwe megide mbupu kol na Gdańsk. Ikpe abụọ ahụ gosiri na Strasbourg ghọtara na ngagharị iwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ịkpatara ndị mmadụ nsogbu, ghara ịgbaso ụzọ ndị a na-ahụkarị, ma gbochie ihe ụfọdụ ịga nke ọma, ma ka kwesịkwa ka e chebe ya.

Mgbe ahụ, ikpe Ludes and Others v. France bịara: N’afọ 2019, ndị na-akwado òtù ihu igwe anaghị eji ime ihe ike, ANV-COP21, wepụrụ foto gọọmentị nke Onyeisi Ala Emmanuel Macron n’ụlọ nzukọ obodo dị iche iche n’ofe France. Ha hapụrụ mgbidi ndị ahụ ka ha tọgbọ chakoo iji gosipụta ihe ha weere dịka ezughị oke nke mbọ gọọmentị na-agba megide mgbanwe ihu igwe. Ndị ahụ kpọrọ omume ahụ “iji foto ndị ahụ nwa oge maka ebumnuche pụrụ iche,” mana ndị ọchịchị France kpọrọ ya izu ohi.

Tupu ECtHR, ndị na-akwado mgbanwe ahụ rụrụ ụka na ikpe a mara ha mebiri Nkeji 10 nke Nkwekọrịta Europe Maka Ikike Mmadụ, nke na-ekwe nkwa nnwere onwe ikwupụta echiche. Ụlọikpe ahụ kwetara na omume ha abụghị nke ime ihe ike, na o bu ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nakwa na ọ metụtara mgbanwe ihu igwe, nke bụ ihe metụtara ọdịmma ọha na eze n’enweghị mgbagha. N’agbanyeghị nke ahụ, n’ọnwa Julaị 2025, site na vootu ise megide abụọ, Ụlọikpe ahụ kpebiri na e mebighị Nkeji 10.

Ọtụtụ ndị ọka ikpe ahụ kewara omume iwepụ foto ndị ahụ na nke idowe ha. Ha kwuru na iwepụ foto ndị ahụ ezipụlarị ozi ahụ, ya mere a pụrụ ịta ndị jụrụ iweghachi ha ahụhụ maka izu ohi. E weere iwu ego EUR 200–500 ndị a kwụsịtụrụ dịka nke na-abụghị nnukwu ego. Otú ọ dị, ndị ọka ikpe abụọ jụrụ mkpebi ahụ rụrụ ụka na a pụghị ikewa omume abụọ ahụ n’ụzọ dị mfe: Ịnọgide na-enweghị foto ndị ahụ n’ebe ha dị bụkwa akụkụ nke ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ. Ha dọkwara aka ná ntị banyere iji iwu mpụ eme ihe ngwa ngwa megide ndị na-eme ngagharị iwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’udo.

Ikpe a ewepụghị ngagharị iwe gbasara ihu igwe n’okpuru nchebe nke nnwere onwe ikwupụta echiche. Mana Strasbourg kwetara na omume ahụ bu ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, bụrụ nke udo, nakwa na arụmụka gbasara ihu igwe dị mkpa, ma ka kwe ka ikpe mpụ a mara ha dịgide. Ya mere, ajụjụ ahụ abụghị naanị ma a na-echebe mmegide, kama ọ bụ ihe fọdụrụ na nchebe ahụ mgbe mmegide ahụ kpachaara anya mebie usoro ndị a na-emebu.

Mgbe ngagharị iwe na-abịa na ọnụ ahịa

Ngagharị iwe na-ejikọta nnwere onwe abụọ bụ isi nke ọchịchị onye kwuo uche ya: ikike ikwu okwu na ikike ịgbakọta. Ma mkpa ya karịrị nke ahụ. Ọ na-enye ndị mmadụ ohere ịma ndị nọ n’ọchịchị aka n’etiti ntuli aka abụọ, ime ka mmegide pụta ìhè, na iweta okwu n’arụmụka ọha mgbe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị e guzobere enweghị ike ime nke ahụ. Ọtụtụ ikike ndị a na-ewere ugbu a dịka ihe a na-apụghị ịnapụ mmadụ site n’ikike ndị ọrụ na isonye ụmụnwanyị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo n’ikike ụmụ amaala na nchebe gburugburu ebe obibi agara n’ihu ọ bụghị naanị site n’ụlọ ọrụ, kama sitekwa n’aka ndị mere ngagharị, hazie onwe ha, ma gbochie ndụ a na-emebu ịga n’ihu dịka ọ na-adị.

Nke a bụ ihe mere mmụba nke ime ka ngagharị iwe bụrụ mpụ ji dị mkpa—karịa ihe ga-eme n'ọdịnihu ndị na-akwado mgbanwe n'otu n'otu. Ọ dịghị mkpa na steeti ga ekpochapụ ikike ime ngagharị iwe iji mee ka ọ daa mba . Ikike ahụ nwere ike ịnọgide na-enwe nchebe n'akwụkwọ ebe njide, ikpe, ntaramahụhụ ego na usoro iwu ogologo oge na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebuli ọnụ ahịa iji ya eme ihe. Atụmanya nke njide ma ọ bụ ikpe nwere ike imetụta ma ndị ọzọ dị njikere ikwu okwu, izukọ ọnụ, ma ọ bụ isonye na ngagharị iwe na-esote.

Kemgbe afọ ndị 1950, usoro ọchịchị onye kwuo uche ya na ikike mmadụ na Europe etolitela site n’iji nwayọọ nwayọọ mee ka nchebe nke nkwupụta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ikike ịgbakọta, na mmegide sikwuo ike. Ihe iyi egwu megide ọdịnala ahụ anaghị abịa mgbe niile dịka nnukwu mmachi ma ọ bụ iwu ọhụrụ na-emegide ngagharị iwe. Ha nwekwara ike ịpụta nwayọọ nwayọọ site na mgbanwe n’ụzọ e si akọwa ikike ndị dị adị na etu e si atụle ha n’akụkụ idebe udo ọha, ichebe ihe onwunwe, ma ọ bụ iwu mpụ.

Mkpebi ikpe dịka nke Ludes nwere ike iyi ihe pere mpe: ndị na-akwado mgbanwe ole na ole, ọtụtụ foto onyeisi ala, na iwu ego ndị a kwụsịtụrụ nke na-abụghị nnukwu ego. Ma nkọwa iwu ndị dị otu a na-enye aka ịkọwa oke ohere a ga-enwe maka ngagharị iwe n’ọdịnihu. Ya mere, ileba anya n’otú e si ewere ngagharị iwe dịka mpụ pụtara inyocha ọ bụghị naanị ihe ndị omeiwu na gọọmentị na-eme, kama mgbanwe ndị a na-anaghị ahụkarị n’otú ụlọ ikpe si esetịpụ oke mmegide n’okpuru ọchịchị onye kwuo uche ya.